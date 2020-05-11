В Карелии будут судить экскаваторщика, обвиняемого в смерти 18-летнего студента

Работник АО "ВАД" обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в сентябре 2019 года машинист экскаватора АО "ВАД" при установке дорожного знака во время ремонта дороги на А-121 "Сортавала" не убедился в безопасности маневра и случайно убил рабочего.

Обвиняемый не подал звуковой сигнал, предупреждающий о начале работ.

Рабочий, студент автотранспортного техникума, был сдавлен между движущейся частью и рамой экскаватора. Мужчина был временно принят на работу для участия в производстве сезонных работ.

Напомним, 18-летний рабочий оказался под движущимися частями экскаватора-планировщика и в результате погиб на месте. Трагедия произошла 26 сентября 2019 года на трассе в районе Рускеалы.

Смерть молодого человека наступила на месте происшествия.

Уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.