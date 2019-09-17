Подписаться
Новости. Криминал
15:23, 17 Сентября 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив

В Карелии машинисту крана, придавившему насмерть коллегу, грозит 5 лет колонии

Загрузка...

Работника карьера будут судить за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщали, что 21 ноября 2018 года при погрузке каменного блока автокраном был смертельно травмирован главный механик ООО "Промышленно-торговое объединение".

Установлено, что обвиняемый, являясь машинистом автомобильного крана, при выполнении работ по погрузке камня в карьере не убедился, что в зоне работы крана нет посторонних людей, и при начале подъема груза с поворотом стрелы крана не подал соответствующий звуковой сигнал.

В результате один из работников карьера оказался зажат между движущейся частью поворотной площадки крана. Из-за полученных травм мужчина  скончался. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2019, 06:40
"Это был не его дедушка": подробности пожара в Карелии, где погиб пенсионер и обгорел ребенок (ЭКСКЛЮЗИВ)
12.09.2019, 15:57
Водитель иномарки погиб в жутком ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
13.09.2019, 08:42
Появились подробности смертельного ДТП в Петрозаводске
13.09.2019, 14:01
"Ударил открытой рукой в подбородок"
13.09.2019, 14:19
Суд в Петрозаводске приступил к разбирательству по делу об издевательствах над кадетами
13.09.2019, 16:28
Трагедия в "Театре"

Аналитика

Сегодня 14:12
Капитал
Лучший способ потратить материнский капитал
О том, как получить, а затем грамотно использовать материнский капитал, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп", многодетный отец Дмитрий Сурков.
"Единственный независимый" 2
Сегодня 10:57
Свидание на кровавом матрасе 1
Сегодня 10:03
Трагедия в "Театре" 1
13.09.2019 16:28
Сделано в Карелии. Сделано руками. 
13.09.2019 15:03
Вся аналитика

Чтиво

16.09.2019 12:40
Без политики
"Здравляндия" - детская клиника доказательной медицины в Петрозаводске
"Сказочная, потрясающая, невероятная и удивительная" – такими словами описывают новую детскую клинику на ул. Лизы Чайкиной, 5а "Здравляндия" её маленькие пациенты и их родители.
Ночной протокол 9
16.09.2019 11:59
Пять модных комбинаций для офиса
13.09.2019 11:41
Конец света откладывается 2
12.09.2019 12:20
архив чтиво

Медиа

Фестиваль экологии и энергоэффективности #ВместеЯрче
16.09.2019 12:05
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»