В Карелии машинисту крана, придавившему насмерть коллегу, грозит 5 лет колонии
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Работника карьера будут судить за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре Карелии.
Ранее сообщали, что 21 ноября 2018 года при погрузке каменного блока автокраном был смертельно травмирован главный механик ООО "Промышленно-торговое объединение".
Установлено, что обвиняемый, являясь машинистом автомобильного крана, при выполнении работ по погрузке камня в карьере не убедился, что в зоне работы крана нет посторонних людей, и при начале подъема груза с поворотом стрелы крана не подал соответствующий звуковой сигнал.
В результате один из работников карьера оказался зажат между движущейся частью поворотной площадки крана. Из-за полученных травм мужчина скончался.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.
Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.
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