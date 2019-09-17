В Карелии машинисту крана, придавившему насмерть коллегу, грозит 5 лет колонии

Работника карьера будут судить за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее сообщали, что 21 ноября 2018 года при погрузке каменного блока автокраном был смертельно травмирован главный механик ООО "Промышленно-торговое объединение".

Установлено, что обвиняемый, являясь машинистом автомобильного крана, при выполнении работ по погрузке камня в карьере не убедился, что в зоне работы крана нет посторонних людей, и при начале подъема груза с поворотом стрелы крана не подал соответствующий звуковой сигнал.

В результате один из работников карьера оказался зажат между движущейся частью поворотной площадки крана. Из-за полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.