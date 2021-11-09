В Карелии будут судить мужчину, который бросил умирать на дороге избитого собутыльника

Житель Муезерского района ответит в суде за смерть приятеля и грабеж.

На севере Карелии завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего жителя поселка Ледмозеро. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и грабеже, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 27 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в поселке Ледмозеро, поссорился с приятелем и избил его. В этот же вечер он подрался с посетителями кафе «Звездное» и открыто похитил у одного из мужчин мобильный телефон. Ночью придя домой, он обнаружил избитого им собутыльника, лежащего на веранде дома, и оттащил его на обочину автомобильной дороги. В машине скорой медицинской помощи, вызванной проходившей мимо женщиной, потерпевший от полученных травм скончался.

По ходатайству следователя обвиняемый арестован. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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