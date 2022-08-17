В Карелии будут судить мужчину, который прогулял чужие деньги

В Костомукше местный житель два дня гулял по магазинам с чужой картой и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 49-летний житель Костомукши во время гулянки взял с согласия собутыльника банковскую карту и пошел покупать алкоголь, однако в дальнейшем карту не вернул и на протяжении двух дней оплачивал покупки в различных магазинах города. Всего с банковского счёта было похищено более 9,5 тысяч рублей.

За совершение данного преступления гражданину грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд.