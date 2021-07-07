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В Карелии будут судить предпринимателя, оставившего поселок без пожарного пирса

Новости. Криминал
12:20, 08 Июля 2021
фото: © freepik.com

Предприниматель обвиняется в пособничестве в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство пожарного пирса в поселке Евгора Медвежьегорского района.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в 2018 году обвиняемый, индивидуальный предприниматель в сфере строительства, познакомился с действующим на тот период времени главой Паданского сельского поселения. Чиновник предложил бизнесмену поучаствовать в муниципальной закупке по выполнению работ по строительству пожарного пирса в поселке Евгора Медвежьегорского района. Стоимость работ оценивалась в 202 тысячи рублей.

В нарушение муниципального контракта глава поселения, используя свое служебное положение перед обвиняемым, объяснил, что данный пирс необходимо будет сделать так, как он ему скажет. Чиновнику нужно было просто привезти на берег доски, брус и щебень и построить обычную площадку. Муниципальный контракт глава сельского поселения обещал полностью оплатить, несмотря на то, что объект фактически не будет завершен.

При подписании акта выполненных работ и получении денег из бюджета Паданского сельского поселения, обвиняемый понимал, что пожарный пирс фактически не построен. В последующем работы выполнены так и не были. Местный бюджет потерял 161 700 рублей.

В настоящее время следователями собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предпринимателю грозит до 6 лет колонии.

Ранее суд оштрафовал главу Паданского поселения Карелии за мошенничество и подделку документов.

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