В Карелии будут судить троих мужчин, похитивших предпримателя из-за 3,5 млн рублей

В Муезерском районе трое мужчин обвиняются в похищении человека, вымогательстве и разбое, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения, находясь в поселке Ругозеро Муезерского района, ворвались в квартиру к предпринимателю. Они потребовали от мужчины 3,5 миллиона рублей. После отказа потерпевшего передать деньги, мужчины жесткого избили предпринимателя. Они обчистили его квартиру на 30 тысяч рублей, украли печать предприятия, трудовые книжки работников и другие документы.

Трое мужчин вывезли предпринимателя на своей машине за пределы поселка, где применяя насилие и угрожая, вымогали у него деньги. В результате обвиняемые получили от потерпевшего 100 тысяч рублей в счет ранее требуемой суммы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Мужчинам грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Следком проверит обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто.