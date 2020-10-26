В Карелии бухгалтер увел со счетов клиентов 14,5 млн рублей

Финансист в течение четырех лет обманывал ООО и индивидуального предпринимателя, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2016 года по 2019 год оказывал бухгалтерские услуги обществу с ограниченной ответственностью и индивидуальному предпринимателю. Бухгалтер, используя вверенные ему носитель с электронной подписью, пароль и логин, при помощи которых осуществляется доступ в систему дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес Онлайн" и доступ к компьютерной программе 1С:Бухгалтерия, перечислял денежные средства с расчетных счетов собственников на расчетный счет возглавляемой им организации.

Таким образом, мужчина присвоил более 12 млн рублей общества с ограниченной ответственностью и более 2 млн рублей индивидуального предпринимателя. Всего со счетов клиентов пропало 14,5 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину, полностью возместил ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, а также частично – ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.