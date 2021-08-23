В Карелии бывший зэк, склонный к новым преступлениям, полной свободы не увидит

В Медвежьегорском районе суд установил административный надзор в отношении мужчины, освобожденного из колонии.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, суд вынес решение в соответствии с заключением заместителя прокурора Медвежьегорского района. У мужчины, освобожденного из мест лишения свободы, имеется судимость за совершение тяжкого преступления. Им было совершено несколько административных правонарушений, который посягали на общественный порядок. Кроме того, мужчина склонен к совершению новых преступлений, считают в прокуратуре.

В результате суд установил административный надзор в отношении бывшего заключенного, определив для него дополнительные ограничения.

Ранее сообщалось, более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.