В Карелии человек госпитализирован после пожара в квартире

В Беломорске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Пожар произошел утром в пятницу, 16 октября, в жилом доме на улице Мерецкова в Беломорске. Об этом сообщили в МЧС по Карелии.

В результате возгорания была повреждена одна из комнат на площади 12 квадратных метров. Травмирован один человек. Он был помещен в Беломорскую ЦРБ.

Прибывшие на место пожарные вывели из дома, в котором произошло возгорание, девять человек.

Ранее в Сети было размещено видео возгорания, которое произошло в автомобиле на Старой Кукковке в Петрозаводске.