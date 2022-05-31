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В Карелии черный лесоруб получил 200 часов обязательных работ за 35 спиленных деревьев

Новости. Общество
09:21, 08 Июня 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Житель Олонецкого района признан виновным в незаконной вырубке 35 деревьев.

Заготовка дров закончилась для 43-летнего жителя поселка Ильинский приговором суда.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе проведенного судебного разбирательства установлено, что в мае 2021 года подсудимый с целью заготовки дров незаконно спилил на территории Олонецкого района 35 деревьев породы береза, осина и сосна. Ущерб от незаконной рубки составил 39 тысяч рублей.

Приговором суда сумма ущерба, причиненного преступлением, взыскана с подсудимого в пользу Министерства природных ресурсов и экологии республики. Мужчина должен отработать 200 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии юный угонщик получил 120 часов обязательных работ.

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