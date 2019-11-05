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Новости. Общество
12:23, 05 Ноября 2019
фото: Владимир Рыбалко /ВК

В Карелии чиновники не видят нарушений в строительстве холодных собачьих будок за 400 тысяч рублей

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В администрации Медвежьегорского муниципального района заявили, что все работы, произведенные в местном приюте, выполнены в соответствии с техзаданием и сметой.

Глава администрации Медвежьегорского района Сергей Яляев заявил корреспонденту "Столицы на Онего", что не видит разницы между будкой и вольером в том случае, если оба помещения для животных являются неотапливаемыми. Ранее зоозащитники возмутились тем, что власти Медгоры наняли подрядчика, который построил для местного приюта холодные деревянные будки вместо полноценных вольеров. Яляев сказал, что власти Медгоры посмотрели практику строительства подобных сооружений в других муниципалитетах и убедились, что будки для собак из приюта строить допустимо.

"Первое. Мы посмотрели по критериям других образований, что будки имеют место быть. Второе. Неотапливаемая будка и неотапливаемый вольер - разницы никакой нет. И у нас у всех, у кого есть частные дома, животные содержатся в будках и при этом в общем-то, наверно, заявлений на какой-то ущерб не предъявляют, и живут спокойно себе", - сказал Сергей Яляев.

Глава администрации заявил, что дал поручение юристам разобраться, насколько законно строительство будок вместо вольеров.

"При условии, если у нас только вольерное содержание и будок не должно быть, то мы будем что-то корректировать", - сказал Сергей Яляев.

Глава администрации отметил, что участок приюта разделен на две части. На старой территории имеются вольеры, на новой построены будки, вызвавшие претензии защитников животных. Приют огорожен по периметру забором.

Сергей Яляев также подчеркнул, что у него не вызывает удивления, что деревянные будки для животных построены, как утверждают зоозащитники, за 400 тыс. рублей.

"Любая стоимость определяется, первое -  техническое задание; а второе - смета, согласно техническому заданию", - пояснил Яляев и добавил, что смета прошла экспертизу. 

В администрации района добавили, что работы по возведению будок для медвежьегорского приюта на данный момент не приняты, поскольку к ним есть замечания. После устранения замечаний подрядчик получит расчет за свой труд.

Напомним, карельские зоозащитники выступили против действий местных властей и подрядчика, которые приняли решение построить для животных из приюта холодные деревянные будки, потратив на объект 400 тыс. рублей. Защитники животных считают, что такие условия для содержания собак недопустимы. Животным, по словам общественников, нужны качественно сделанные вольеры, укрывающие их от непогоды.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-05 12:30:01
На гробики похожи.
Гость
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