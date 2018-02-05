В Карелии чиновников заставили прийти на митинг в поддержку олимпийцев

Как стало известно, не все госслужащие по своей воле пришли в субботу на площадь Кирова в Петрозаводске, чтобы поддержать российских олимпийцев.

В минувшую субботу 3 февраля в Петрозаводске на площади Кирова прошел митинг-концерт в поддержку олимпийцев.

"Несколько тысяч человек собралось на площади Кирова для участия в общероссийской акции в поддержку российских олимпийских спортсменов в преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане", - сообщили в мэрии.

Но, как стало известно "Столице на Онего", не все люди пришли в выходной день на митинг-концерт по своей воле.

"Мы, госслужащие, должны были в обязательном порядке прийти – у нас приказ, - рассказала одна из работниц карельского министерства, - я специально подъехала, расписалась, что была, и уехала".

Напомним, что организаторы митинга в рамках мероприятия устроили еще викторины, конкурсы, спортивные состязания - "Метлохоккей", "Керлинг", "Лыжные эстафеты", "Футболо-биатлон", а тех, кого не заинтересовали предложенные развлечения, пытались заманить на площадь бесплатными угощениями – горячим морсом из карельских ягод и блинами.

О том, что митинг их буквально загоняли, рассказали и учащиеся образовательных учреждений Петрозаводска.