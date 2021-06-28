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В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось до 4705

Новости. Общество
09:38, 29 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки еще 12 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 июня, в Карелии зарегистрировано 4705 детей, заразившихся коронавирусом. В минувший понедельник, 28 июня, общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4693 человека. За сутки коронавирус выявлен у 12 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Напомним, всего за время пандемии в Карелии зарегистрировано 49980 случаев коронавируса, выздоровели 47408 человек, умерли 626 пациентов.

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Комментарии

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Гена
2021-06-29 09:52:13
Такое впечатление создаётся, что хуже чем у нас в стране ни у кого уже нет,за исключением уж совсем не развитых стран? Или как?
Гость
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