В Карелии число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось до 4705

За сутки еще 12 детей заразились коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 июня, в Карелии зарегистрировано 4705 детей, заразившихся коронавирусом. В минувший понедельник, 28 июня, общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4693 человека. За сутки коронавирус выявлен у 12 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Напомним, всего за время пандемии в Карелии зарегистрировано 49980 случаев коронавируса, выздоровели 47408 человек, умерли 626 пациентов.