В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, возросло

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Олонце в клинику обратились 58 отравившихся пациентов.

В Олонецкую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции обратились 58 человек, сообщил министр Михаил Охлопков в соцсети. Напомним, сегодня в полдень была информация только о 23 случаях заражения.

Вспышка кишечной инфекции произошла в олонецкой школе №1.

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонцекую ЦРБ по уточнённым данным обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции. Из них – 57 детей, учеников начальных классов МКУ "Средняя общеобразовательная школа №1" и 1 - работник пищеблока учреждения. У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. Состояние больных оценивается как лёгкой степени, они находятся на амбулаторном лечении", - сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Для организации консультативной и медицинской помощи пострадавшим в Олонец выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Также проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1 проводит прокуратура.

Ситуацию с отравлением в олонецкой школе также взял под контроль глава республики Артур Парфенчиков.