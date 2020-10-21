Житель поселка Карелии выпил с подругой и обокрал ее

Житель Кемского района украл у женщины 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.
На прошлой неделе, 15 октября, в полицию Кемского района обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что у нее пропали 10 тысяч рублей.
Как выяснилось, в тот день женщина проводила время в компании знакомых, а ближе к ночи вместе с одним из приятелей поехала в гости к сестре.
Там они распивали спиртное, затем молодой человек отправился домой в поселок на такси.
Только утром дама обнаружила, что из кармана ее куртки, оставленной в коридоре, пропала значительная сумма денег.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 23-летнего подозреваемого, который и ранее уже имел проблемы с законом. Он признался, что большую часть похищенных средств успел потратить – купил себе новый телефон.
По факту кражи ведется следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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