Житель поселка Карелии выпил с подругой и обокрал ее

Житель Кемского района украл у женщины 10 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

На прошлой неделе, 15 октября, в полицию Кемского района обратилась 33-летняя женщина и сообщила, что у нее пропали 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, в тот день женщина проводила время в компании знакомых, а ближе к ночи вместе с одним из приятелей поехала в гости к сестре.

Там они распивали спиртное, затем молодой человек отправился домой в поселок на такси.



Только утром дама обнаружила, что из кармана ее куртки, оставленной в коридоре, пропала значительная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 23-летнего подозреваемого, который и ранее уже имел проблемы с законом. Он признался, что большую часть похищенных средств успел потратить – купил себе новый телефон.

По факту кражи ведется следствие, фигурант находится под подпиской о невыезде.