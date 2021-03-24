В Карелии даме грозит 15 лет за убийство сожителя

Женщина, зарезавшая своего сожителя во время застолья, предстанет перед судом.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, в январе обвиняемая распивала спиртное дома в селе Шуерецкое Беломорского района вместе со своим сожителем. В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на сожителя и причинила ему ножом колото-резаное ранение. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.

Суд арестовал обвиняемую. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.