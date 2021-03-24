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В Карелии даме грозит 15 лет за убийство сожителя

Новости. Криминал
16:27, 25 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/Peefay
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Женщина, зарезавшая своего сожителя во время застолья, предстанет перед судом.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, в январе обвиняемая распивала спиртное дома в селе Шуерецкое Беломорского района вместе со своим сожителем. В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на сожителя и причинила ему ножом колото-резаное ранение. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана. 

Суд арестовал обвиняемую. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.

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театральный критик
2021-03-25 17:43:25
Ключевое слово - сожительство.
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