Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Каждый клиент при покупке новостройки в «Баренц Групп» может получить ипотеку от 4,1% годовых
Новое
Сегодня 15:00
Неизвестные вырубили на юге Карелии лес на миллион рублей
07.11.2022 16:42

В Карелии действуют различные меры поддержки семей мобилизованных

Новости. Общество
12:40, 08 Ноября 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Супруги и дети участников спецоперации могут получить материальную помощь в Центре социальной работы, а также льготы в сферах образования, спорта, культуры.

По инициативе Главы региона Артура Парфенчикова в Карелии установили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных жителей и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Комплексная помощь предусмотрена по линии Министерства социальной защиты республики.

• Единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей

Предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также совершеннолетнего, если он продолжает обучение по очной форме. Выплата рассчитана и на беременных жен со сроком беременности не менее 22 недель. Выплата предоставляется также на усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой или попечительством пасынков и падчериц.

Одно заявление можно оформить сразу на нескольких детей.

Обращаться необходимо в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства (контакты отделений центра можно найти на интерактивном портале Министерства соцзащиты).

• Бесплатное питание учащихся 5-11-х классов в общеобразовательных организациях в период военной службы родителя

Для обеспечения ребенка бесплатным питанием необходимо принести в школу любой документ, подтверждающий, что родитель ребенка призван на военную службу, либо направлен для выполнения задач СВО.

• Единовременная материальная помощь для газификации индивидуальных жилых домов

Подробную информацию можно получить в отделении по работе с гражданами Центра социальной работы РК по месту жительства.

• Выплата ежемесячного пособия детям граждан, погибших (умерших) в результате выполнения задач СВО

За этим пособием также необходимо обращаться в отделение Центра социальной работы по месту жительства.

Региональные меры поддержки семей  мобилизованных действуют в сферах образования и спорта:

- освобождение от платы за детский сад;

- компенсация стоимости обучения детям мобилизованных, которые получают среднее профобразование в колледжах и техникумах республики на коммерческой основе;

- бесплатное посещение для детей военнослужащих всех государственных учреждений дополнительного образования, а также занятий в водноспортивном центре «Акватика» и ФОКе на Ключевой в Петрозаводске.

Воспользоваться этими мерами поддержки можно будет, предъявив в образовательное или спортивное учреждение справку из военкомата, подтверждающую факт нахождения члена семьи в зоне СВО.

Дополнительная помощь предусмотрена по профилю Министерства культуры Карелии. Среди мер поддержки − бесплатное посещение государственных музеев республики и кинотеатра «Премьер» для несовершеннолетних детей мобилизованных участников СВО.

Кроме того, для поддержки мобилизованных граждан и их семей в Карелии с 29 сентября работает региональный штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Сотрудники колл-центра принимают заявки на оказание бытовой и психологической помощи семьям военнослужащих, в том числе услуги волонтеров. Оставить заявку можно по телефону единой «горячей» линии по номеру: 8 (800) 200-34-11.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
01.11.2022, 11:48
Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы
03.11.2022, 16:59
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
01.11.2022, 00:10
В голове страдавшего от боли россиянина нашли таракана

Аналитика

03.11.2022 13:39
Тема недели
Вменяем или психически нездоров?
Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.