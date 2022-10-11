В Карелии действуют различные меры поддержки семей мобилизованных

Супруги и дети участников спецоперации могут получить материальную помощь в Центре социальной работы, а также льготы в сферах образования, спорта, культуры.

По инициативе Главы региона Артура Парфенчикова в Карелии установили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных жителей и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Комплексная помощь предусмотрена по линии Министерства социальной защиты республики.

• Единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей

Предоставляется на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также совершеннолетнего, если он продолжает обучение по очной форме. Выплата рассчитана и на беременных жен со сроком беременности не менее 22 недель. Выплата предоставляется также на усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой или попечительством пасынков и падчериц.

Одно заявление можно оформить сразу на нескольких детей.

Обращаться необходимо в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства (контакты отделений центра можно найти на интерактивном портале Министерства соцзащиты).

• Бесплатное питание учащихся 5-11-х классов в общеобразовательных организациях в период военной службы родителя

Для обеспечения ребенка бесплатным питанием необходимо принести в школу любой документ, подтверждающий, что родитель ребенка призван на военную службу, либо направлен для выполнения задач СВО.

• Единовременная материальная помощь для газификации индивидуальных жилых домов

Подробную информацию можно получить в отделении по работе с гражданами Центра социальной работы РК по месту жительства.

• Выплата ежемесячного пособия детям граждан, погибших (умерших) в результате выполнения задач СВО

За этим пособием также необходимо обращаться в отделение Центра социальной работы по месту жительства.

Региональные меры поддержки семей мобилизованных действуют в сферах образования и спорта:

- освобождение от платы за детский сад;

- компенсация стоимости обучения детям мобилизованных, которые получают среднее профобразование в колледжах и техникумах республики на коммерческой основе;

- бесплатное посещение для детей военнослужащих всех государственных учреждений дополнительного образования, а также занятий в водноспортивном центре «Акватика» и ФОКе на Ключевой в Петрозаводске.

Воспользоваться этими мерами поддержки можно будет, предъявив в образовательное или спортивное учреждение справку из военкомата, подтверждающую факт нахождения члена семьи в зоне СВО.

Дополнительная помощь предусмотрена по профилю Министерства культуры Карелии. Среди мер поддержки − бесплатное посещение государственных музеев республики и кинотеатра «Премьер» для несовершеннолетних детей мобилизованных участников СВО.

Кроме того, для поддержки мобилизованных граждан и их семей в Карелии с 29 сентября работает региональный штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Сотрудники колл-центра принимают заявки на оказание бытовой и психологической помощи семьям военнослужащих, в том числе услуги волонтеров. Оставить заявку можно по телефону единой «горячей» линии по номеру: 8 (800) 200-34-11.