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Новости. Общество
13:00, 08 Октября 2019
фото: пресс-служба ЗС РК

В Карелии депутат пожелал будущему судье, чтобы все было "чики-чики"

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Парламентарий Николай Зайков пожелал соискательнице на судейский пост в Беломорске не допускать ошибок в работе.

Профильный комитет Заксобрания Карелии одобрил кандидатуру Ирины Рябоконь, которая претендует на пост мирового судьи судебного участка Беломорского района. На сегодняшний день мировой судья в Беломорском районе находится в отпуске по уходу за ребенком. Рябоконь согласилась исполнять обязанности мирового судьи.

Депутат Заксобрания Карелии Николай Зайков указал соискательнице на пост судьи на недочеты в ее прежней работе и пожелал их исправить на новом посту.

"У вас были проблемы .. в Кемском, в Лоухском, в Беломорском (ред. - районах). Нам бы хотелось, чтобы больше этих вот таких проблем не было... Нарушения сроков там и передачи у вас там были. Такие проблемные вопросы.... Поэтому вы будете сейчас в Беломорске работать - чтобы все было там "чики-чики". Это совет мой", - сказал Николай Зайков. 

Вопрос о назначении Ирины Рябоконь на судейскую должность будет рассмотрен 10 октября на сессии парламента Карелии.

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Комментарии

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Ашот
2019-10-08 14:03:48
Да какие ЧИКИ-ЧИКИ !!! надо желать что бы всё было ЖУКИ-ПУКИ ))) ну или ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ БЭНЧ ))) внатуре ))) а ваще то судья должен быть эталоном и никаких нарушений (сроки и т.д. ) если нарушил, то волшебного пинка и работать до 55 лет (женщинам) типа продавцом где нить за копейки ... ну в общем ближе к простому народу надо быть
zanoza
2019-10-08 13:04:47
Это в духе наших депутатов :)
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