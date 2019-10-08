В Карелии депутат пожелал будущему судье, чтобы все было "чики-чики"

Парламентарий Николай Зайков пожелал соискательнице на судейский пост в Беломорске не допускать ошибок в работе.

Профильный комитет Заксобрания Карелии одобрил кандидатуру Ирины Рябоконь, которая претендует на пост мирового судьи судебного участка Беломорского района. На сегодняшний день мировой судья в Беломорском районе находится в отпуске по уходу за ребенком. Рябоконь согласилась исполнять обязанности мирового судьи.

Депутат Заксобрания Карелии Николай Зайков указал соискательнице на пост судьи на недочеты в ее прежней работе и пожелал их исправить на новом посту.

"У вас были проблемы .. в Кемском, в Лоухском, в Беломорском (ред. - районах). Нам бы хотелось, чтобы больше этих вот таких проблем не было... Нарушения сроков там и передачи у вас там были. Такие проблемные вопросы.... Поэтому вы будете сейчас в Беломорске работать - чтобы все было там "чики-чики". Это совет мой", - сказал Николай Зайков.

Вопрос о назначении Ирины Рябоконь на судейскую должность будет рассмотрен 10 октября на сессии парламента Карелии.