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В Карелии девушка-сирота получила квартиру после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
12:23, 29 Октября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Прокуратур Пряжинского района отстоял права 25-тилетней местной жительницы.

Установлено, что 25-летняя девушка в раннем возрасте осталась без попечения родителей. Она была включена в список льготников, подлежащих внеочередному обеспечению жилым помещением на территории Пряжинского района. Однако, по достижении 18-летнего возраста жилье в нарушение требований закона ей предоставлено не было, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор района обратился в Пряжинский районный суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Девушке была предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира.

Ранее сообщалось, правительство Карелии распределило около 185 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 12:37:01
Прокуратура, что делала семь лет? Только уволить всех виновных и судить по законам военного времени.
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