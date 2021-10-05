В Карелии девушка за рулем ВАЗа улетела в лес (ФОТОФАКТ)

В Медвежьегорском районе девушка за рулем отечественного автомобиля допустила занос на ночной дороге: машина оказалась в лесу, водитель получила травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 628-м километре федеральной автодороги «Вологда — Медвежьегорск» в час ночи произошла авария — девушка за рулем автомобиля ВАЗ не справилась с управлением и допустила занос. Автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП 23-летняя девушка-водитель получила травмы.

Напомним, в Петрозаводске устанавливают личность пешехода, пострадавшего в аварии на прпоспекте Александра Невского — сам мужчина до сих пор находится в больнице без сознания.