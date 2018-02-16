В Карелии долги по зарплате растут четвертый месяц подряд

Просроченная задолженность по заплате в Карелии в начале февраля достигла 95,2 млн рублей.

Этот показатель неуклонно растет с начала ноября прошлого года, следует из статистики управления труда и занятости РК и Карелиястата, публиковавшейся в течение последних 4 месяцев, сообщают "Вести Карелии".

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