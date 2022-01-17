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В Карелии должник проигнорировал сообщения на сайте госуслуг и лишился денег в банке

Новости. Общество
17:20, 17 Января 2022
фото: © Сергей Коньков/ТАСС

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В Костомукше судебные приставы сняли деньги с банковского счета должника, который не отреагировал на информацию о возбуждении исполнительных производств, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось 17 исполнительных производств на общую сумму 19 тысяч рублей в отношении местного жителя.

Постановления о возбуждении исполнительных производств были направлены в личный кабинет должника на Едином Портале Госуслуг.

Однако должник не попытался погасить долги и документов, подтверждающих их погашение, тоже не предоставил, поэтому судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на банковские счета гражданина. За счет этих денег все долги были погашены в полном объеме.

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