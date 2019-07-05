В Карелии дорога "Петрозаводск - Ошта" получит федеральный статус

Уже в начале августа планируется процедура передачи автомобильной дороги регионального значения "Петрозаводск-Ошта" в федеральную собственность.

В пятницу 5 июля глава Прионежского района Вадим Сухарев провел совещание при участии глав поселений, сотрудников администрации района и руководителей ФКУ Упрдор "Кола". В ходе совещания стороны рассмотрели вопросы согласования съездов и освещения трассы в Деревянском, Шокшинском, Шелтозерском, Рыборецком сельских поселениях. Именно на этих территориях района будут вестись масштабные работы по реконструкции дороги.

Принято решение о совместном выезде в поселения в ближайшие дни для обсуждения и окончательного решения по этому вопросу. По данным карельского Управтодора, от границы города и до границы с Ленинградской областью фактически имеется 286 съездов с автомобильной дороги, в том числе ведущих к зонам жилой застройки, приусадебным участкам, иным объектам. После передачи дороги в федеральную собственность несогласованные и не отвечающие требованиям безопасности съезды и примыкания, будут ликвидированы.

В реализации проекта заинтересована вся республика. Передача автодороги в федеральную собственность с последующей масштабной реконструкцией позволит сократить ряд маршрутов федерального значения. Обсуждается вопрос строительства моста через реку Свирь на месте паромной переправы. Автомобильная дорога "Петрозаводск-Ошта" поменяет не только качество, но и название - "Подъезд к г. Петрозаводск" станет частью федеральной трассы А-215 Лодейное поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк – Брин-Наволок.

Сразу после передачи магистраль перейдет в управление федеральному учреждению. Обустройством, содержанием, текущим ремонтом автодороги "Петрозаводск-Ошта" до начала масштабной реконструкции будет заниматься ФКУ Упрдор «Кола», являющееся структурным подразделением Федерального дорожного агентства "Росавтодор".

Для справки:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кола" находится 1924,230 км федеральных автомобильных дорог, из них 1363,021 км проходят по территории Республики Карелии и 561,209 км по Мурманской области. В Республике Карелия – это Федеральная автомобильная дорога Р-21 "Кола", Федеральная автомобильная дорога А-121 "Сортавала»" Федеральная автомобильная дорога А-119 "Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 "Кола".