В Карелии два автомобиля не поделили дорогу и в момент удара зацепили третьего участника движения (ВИДЕО)

Утром в Сортавале столкнулись три автомобиля.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 22 марта в 8.23, в Сортавале на пересечении улиц Карельская и Ленина произошло ДТП с участием двух кроссоверов.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП выезжал на перекрёсток с улицы Ленина. В это же время второй автомобиль двигался по улице Карельская в прямом направлении.

От столкновения выезжающий с улицы Ленина автомобиль отбросило на угол перекрёстка, после чего произошло еще одно столкновение с третьим автомобилем.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.