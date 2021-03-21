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В Карелии два автомобиля не поделили дорогу и в момент удара зацепили третьего участника движения (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:50, 22 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Утром в Сортавале столкнулись три автомобиля.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 22 марта в 8.23, в Сортавале на пересечении улиц Карельская и Ленина произошло ДТП с участием двух кроссоверов.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП выезжал на перекрёсток с улицы Ленина. В это же время второй автомобиль двигался по улице Карельская в прямом направлении.

От столкновения выезжающий с улицы Ленина автомобиль отбросило на угол перекрёстка, после чего произошло еще одно столкновение с третьим  автомобилем.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-03-22 13:17:01
Один выезжает с закрытыми глазами, другой несется, сломя голову на перекрестке, где нормальный человек сбавит скорость, согласно правилу УДД.
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