В Карелии два месяца разыскивали мужчину, не платившего алименты

Прионежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, дважды привлеченного к ответственности за неуплату алиментов, сообщили в судебной инстанции.

Прионежский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности по этой же причине. Алиментщик на путь исправления не встал и денег дочке не перечислял. Задолженность по алиментам составила более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе судебного следствия, боясь уголовной ответственности, подсудимый скрывался от суда на протяжении почти двух месяцев, в связи с чем был объявлен в розыск.

За совершение указанного преступления назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка в соответствии со ст. 73 УК РФ условно.