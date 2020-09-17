В Карелии два новых рыбоперерабатывающих завода вскоре начнут набирать сотрудников

Более 100 человек смогут трудоустроиться на современные рыбоперерабатывающие предприятия, которые построены в Кондопоге.

В Кондопоге готовятся к вводу в эксплуатацию два завода: ООО "Рыботорговая сеть" с объемом производства филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши около 75 тонн в сутки и ООО "Группа "Баренц" с объемом производства около 60 тонн филе рыбы в сутки. На первом заводе заканчивается монтаж рыбоперерабатывающего, холодильного оборудования, на втором – практически все работы уже завершены.





"Уже идет прием на работу персонала. Мы получаем заявки от кондопожан и петрозаводчан, узнавших о строительстве завода. В самое ближайшее время сформируем штатное расписание, которое будет необходимо для запуска завода. Сейчас завод "Рыботорговой сети" рассчитан на 68 рыбопереработчиков, предприятие "Группы "Баренц" – на 28. Потребуется еще вспомогательный персонал, персонал по обслуживанию холодильников и другого оборудования, офисный персонал. К концу года будем готовы принимать людей на работу", – рассказал сегодня во время посещения заводов главой республики Артуром Парфенчиковым председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.



Правительство Карелии

Ранее сенатор Игорь Зубарев отметил, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели.

Заводы недавно посетил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

"Инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Это современнейшие предприятия, это новые рабочие места для жителей Карелии. Запуск в эксплуатацию заводов в 2020 году, безусловно, даст толчок в развитии моногорода и всей республики в целом", – отметил Алексей Майоров.