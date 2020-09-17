В Карелии два новых рыбоперерабатывающих завода вскоре начнут набирать сотрудников

Более 100 человек смогут трудоустроиться на современные рыбоперерабатывающие предприятия, которые построены в Кондопоге.
В Кондопоге готовятся к вводу в эксплуатацию два завода: ООО "Рыботорговая сеть" с объемом производства филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши около 75 тонн в сутки и ООО "Группа "Баренц" с объемом производства около 60 тонн филе рыбы в сутки. На первом заводе заканчивается монтаж рыбоперерабатывающего, холодильного оборудования, на втором – практически все работы уже завершены.
"Уже идет прием на работу персонала. Мы получаем заявки от кондопожан и петрозаводчан, узнавших о строительстве завода. В самое ближайшее время сформируем штатное расписание, которое будет необходимо для запуска завода. Сейчас завод "Рыботорговой сети" рассчитан на 68 рыбопереработчиков, предприятие "Группы "Баренц" – на 28. Потребуется еще вспомогательный персонал, персонал по обслуживанию холодильников и другого оборудования, офисный персонал. К концу года будем готовы принимать людей на работу", – рассказал сегодня во время посещения заводов главой республики Артуром Парфенчиковым председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.
Ранее сенатор Игорь Зубарев отметил, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели.
Заводы недавно посетил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
"Инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Это современнейшие предприятия, это новые рабочие места для жителей Карелии. Запуск в эксплуатацию заводов в 2020 году, безусловно, даст толчок в развитии моногорода и всей республики в целом", – отметил Алексей Майоров.
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