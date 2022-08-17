В Карелии двое подростков чуть не спалили автомобиль

Юные жители Карелии при помощи зажигалки жгли цифры на автомобильном номере, после чего огонь разгорелся сильнее.

К ответственности привлечены двое подростков за умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога. Об этом информирует официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

Взяв без разрешения родителей зажигалку, несовершеннолетние поджигали цифры на госномере чужого автомобиля. Когда огонь стал разгораться сильнее, они испугались и убежали.

Благодаря проходящим мимо взрослым, автомобиль был потушен. Подростки поставлены на учет в органах системы профилактики Костомукши.

Ранее сообщалось, что три подростка на мотоцикле врезались в автомобиль на трассе в Карелии.