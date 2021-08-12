В Карелии двое собутыльников украли у спящего приятеля телефон, чтобы купить алкоголь

В Костомукше двое мужчин, устроившие застолье в общежитии, обвиняются в краже, сообщили в МВД Карелии.

По информации ведомства, в одном из общежитий Костомукши мужчины компанией распивали спиртное. Когда один ушел спать, 31-летний и 43-летний собутыльники договорились пройти в его комнату и похитить телефон. Осуществив задуманное, они продолжили застолье, а гаджет договорились продать, чтобы деньги потратить на покупку алкоголя.

Когда потерпевший заявил в полицию о случившемся, оперативники установили личности фигурантов. Они сознались в содеянном и добровольно отдали телефон.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения. Мужчинам грозит до 6 лет лишение свободы.

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