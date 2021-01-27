В Карелии экскаваторщик выпил стакан водки за обедом и порвал провода

В Кемском районе водитель экскаватора повторно сел за руль пьяным и получил 300 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Кемском городском суде установлено, что 42-летний мужчина в июле 2020 года, управляя экскаватором, расчищал грунт на участке строительства новой школы в Кеми. Проработав до обеда, мужчина сделал перерыв. Он выпил 250 грамм водки, после чего снова приступил к работе, которую уже не мог контролировать. В результате водитель зацепил ковшом экскаватора провод линии электропередачи, порвав его.

На место инцидента прибыли сотрудники ДПС. Они установили, что водитель экскаватора находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом в ходе разбирательства было выявлено, что ранее, в марте 2020 года, мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Прокуратура Кемского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего водителя. А местный городской суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год.

Ранее сообщалось, что за год пьяные водители "убили" в Карелии 7 человек и 108 отправили в больницу.