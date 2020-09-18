В Карелии еще пять классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что еще часть классов в ряде карельских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ.

Ученики закрытых классов отправятся на дистанционное обучение. Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Из-за случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 5 классов: в Кондопожской школе №2, в Видлицкой школе, в Сегежской школе-интернате №14 и в Сегежской школе №7", - сообщил Артур Парфенчиков.

Глава региона добавил, что из-за коронавируса новых карантинных мер в образовательных учреждениях республики за сутки не введено.

Ранее сообщалось, что по данным на 17 сентября около 1,3 тысячи школьников в Карелии были переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.