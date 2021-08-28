В Карелии фермера, торговавшего молоком сомнительного качества, наказали рублем

В Прионежском районе глава фермерского хозяйства получил штраф, сообщили в управлении Россельхознадзора.

После обращений с информацией о нарушениях ветеринарного законодательства Управление инициировало административное расследование в отношении главы крестьянского фермерского хозяйства из Карелии, который занимается разведением молочного крупного рогатого скота.

По сведениям, содержащимся в ФГИС «Меркурий», предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на производимую продукцию и справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме. В результате производимая продукция не проходила экспертизу.

В рамках административного расследования Управление попросило фермера предоставить необходимые документы. Но предприниматель этого не сделал, за что мировой суд в Прионежском районе оштрафовал главу штрафа на 2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, московское предприятие, связанное с поставкой в школу столицы Карелии мяса с химическим запахом, не предоставило документы и попало под штраф.