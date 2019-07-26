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Новости. Криминал
10:40, 26 Июля 2019
фото: ИТАР-ТАСС

В Карелии фиксируются все новые телефонные мошенничества

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Жители Карелии поддаются манипуляциям неизвестных и лишаются сбережений, предупреждает республиканское МВД.

Так, жительница Сегежи лишилась 60 тысяч рублей после общения с лже-сотрудником безопасности банка. Пенсионерка, поддавшись убедительному голосу и тревоге за сбережения, назвала реквизиты своей карты.

От мошеннических действий пострадал и житель Петрозаводска 1994 года рождения. Ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности банка. Уверенным голосом, используя профессиональную лексику, звонящий уведомил, что банк переходит на новую систему безопасности. При этом якобы могли возникнуть проблемы с денежными средствами молодого человека.

Не проверив эти сведения в своем банке, петрозаводчанин обналичил 50 тысяч рублей и через банкомат иного банка отправил, по совету собеседника, на незнакомый счет. Несколько недель спустя житель Карелии уточнил в банке, когда обратно поступят его деньги, но услышал лишь совет обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время по обоим фактам полицейскими проводятся проверки.

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