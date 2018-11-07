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Новости. Криминал
13:52, 07 Ноября 2018
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В Карелии голодного угонщика не остановили закрытые двери магазина

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Житель Карелии украл автомобиль и ограбил магазин, сообщили в МВД Карелии.

В полицию 31 октября поступило заявление о краже автомобиля. В этот же день житель Кондопожского района рассказал, что в деревне кто-то бросил машину. По описанию она была схожа с угнанной.

На место выехали сотрудники уголовного розыска и выяснили, что это и есть разыскиваемый автомобиль. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в дежурные сутки был установлен подозреваемый –19-летний молодой человек.

По версии следствия, накануне поздно вечером гражданин проник в помещение, прошелся по пустым коридорам, заметил незакрытый кабинет, где обнаружил ключи от гаража и служебных автомобилей. С их помощью он проник в бокс, завел приглянувшуюся машину и выехал с территории, отогнув шлагбаум.

Затем молодой человек поехал в сторону Кондопоги, но бензин внезапно закончился, поэтому машина была оставлена на дороге.

Кроме того, молодой человек совершил еще одну кражу той же ночью. Как выяснилось, в поездке он проголодался и, заметив по пути небольшой сельский магазин, решил зайти туда. Торговая точка была закрыта, но это не помешало. Подозреваемый взломал дверь и похитил продукты и алкоголь, после чего скрылся.

На мужчину завели несколько уголовных дел.

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