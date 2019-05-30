В Карелии произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел 29 мая в Пяльме, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.08 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Пяльма на ул. Дорожной. В 12.40 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 15 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.