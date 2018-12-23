В Карелии горела частная баня

Пожар произошел в поселке Ихала, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.56 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане на ул. Солнечной, 2. В 20.15 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 4 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.