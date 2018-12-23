В Карелии горела частная баня

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Пожар произошел в поселке Ихала, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.56 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане на ул. Солнечной, 2. В 20.15 пожар ликвидирован.
Площадь повреждения – 4 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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