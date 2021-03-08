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В Карелии госпитализированы 545 ковидных больных, 62 из которых в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:40, 09 Марта 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 9 марта, в стационарах находятся 545 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 475 - в состоянии средней тяжести, 62 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 105. Всего в республике за время пандемии инфицировано 41853 человека. Выздоровели – 37942. Умерли 330 пациентов.

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