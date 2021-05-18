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В Карелии гость из Краснодара попытался расплатиться в кафе поддельными деньгами

Новости. Происшествия
12:58, 19 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Росгвардейцы задержали 50-летнего гостя из Краснодарского края, который пытался расплатиться в кафе Медвежьегорска фальшивой купюрой, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Медвежьегорска фальшивой купюрой, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Поздним вечером 18 мая на пульт Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из кафе на улице Кирова. По прибытии на место сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестный гражданин попытался расплатиться за товар фальшивой купюрой номиналом в одну тысячу рублей.

Нарушитель скрылся до приезда группы задержания, но позже благодаря слаженным действиям и ориентировке был задержан и передан полиции.

Задержанным оказался 50-летний уроженец Краснодарского края.

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Комментарии

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кир
2021-05-19 13:09:09
Был сильно выпорот до суда. Когда такое будет? - спросил кот. В стране Советов иначе нельзя.
Гость
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