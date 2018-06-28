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Новости. Общество
10:00, 28 Июня 2018

В Карелии грейдером пройдут по дорогам, где ездят школьные автобусы

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К началу нового учебного года дорожники улучшат состояние дорог, по которым ездят школьные автобусы, сообщили в правительстве Карелии.

Управление автомобильных дорог Карелии обследовало указанные автомобильные дороги и определило необходимые виды и объемы работ по их содержанию.

Общая протяженность автодорог, по которым проходят школьные автобусные маршруты в Республике Карелия, составляет 2614 км, из которых 2000 км приходится на дороги регионального или межмуниципального значения.

Специалисты КУ РК "Управтодор РК" провели обследование автодорог, по которым проходят школьные маршруты, и определили виды и объемы работ по их содержанию в период с мая по октябрь текущего года.

Помимо восстановления ровности проезжей части гравийных автодорог автогрейдером и профилировки обочин запланировано устранить деформации и повреждения асфальтобетонного покрытия на общей площади 28 000 м2, восстановить верхние изношенные слои асфальтобетонного покрытия автодороги на общей площади 48 000 м2, устранить просадки и повреждения на дорогах с щебеночным и гравийным покрытиях с добавлением материала, ликвидировать размывы земляного полотна, вырубить древесно-кустарниковую растительность и установить 24 водопропускные трубы.

На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ.

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