В Карелии группа молодых людей обокрала, угнала и сожгла чужой автомобиль

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В Костомукше предстанут перед судом четверо молодых людей, обвиняемых в краже, угоне и уничтожении чужого имущества, сообщает Следком Карелии.
По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемые - 22-летний, 21-летний, 18-летний и 16-летний молодые люди - проезжая на автомашине в Костомукшу увидели припаркованную на дороге автомашину. Они остановились и разбили в автомобиле стекла, похитили из него аккумулятор, магнитолу, колонку и другое имущество. Затем обвиняемые отбуксировали автомашину в лесной массив и подожгли, рассказали в Следкоме Карелии.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении четверых молодых людей направлено в суд для рассмотрения по существу.
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