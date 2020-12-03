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В Карелии хозяин застолья продолжил веселье, обчистив карманы уснувшего гостя

Новости. Криминал
10:40, 04 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Во время застолья хозяин квартиры дождался пока гость уснет, а затем вытащил из куртки планшет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района заявление о краже написал местный житель. У него был похищен дорогостоящий планшет. Точную стоимость имущества он назвать затруднился: гаджет имел видимые дефекты корпуса.

Через некоторое время карельским полицейским удалось установить личность подозреваемого. Задержанный 35-летний мужчина рассказал, что заявитель приходил к нему домой на застолье. Когда тот уснул, хозяин квартиры проверил карманы куртки на спящем госте и похитил планшет. Гаджет он сбыл за 1 тыс. рублей. На эти средства он приобрел спиртное и продолжил веселье.

Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенный планшет. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, где гаджет является вещественным доказательством.

Ранее сложная жизненная ситуация заставила жителя Петрозаводска обокрасть своего бывшего работодателя.

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