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В Карелии иммуноглобулин против клещевого энцефалита экстренно вкололи почти 20% укушенных

Новости. Общество
16:19, 23 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1987 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Из них – 596 детей.

В Петрозаводске зарегистрировано 823 обращения, в том числе 237 детей.

За прошлую неделю клещи покусали 372 человека (66 детей).

Пострадали жители Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска и Костомукши.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 19,4% (более 380 человек, среди которых 48% – дети) от числа всех обратившихся.

В Карелии лабораторно и клинически подтвержден один случай клещевого энцефалита.

За прошедшую неделю зарегистрированы по одному случаю с подозрения на энцефалит и боррелиоз.

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.

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