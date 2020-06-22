В Карелии иммуноглобулин против клещевого энцефалита экстренно вкололи почти 20% укушенных

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1987 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Из них – 596 детей.
В Петрозаводске зарегистрировано 823 обращения, в том числе 237 детей.
За прошлую неделю клещи покусали 372 человека (66 детей).
Пострадали жители Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска и Костомукши.
В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 19,4% (более 380 человек, среди которых 48% – дети) от числа всех обратившихся.
В Карелии лабораторно и клинически подтвержден один случай клещевого энцефалита.
За прошедшую неделю зарегистрированы по одному случаю с подозрения на энцефалит и боррелиоз.
Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.
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