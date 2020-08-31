В Карелии иномарка "улетела" в кювет (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о ДТП – на автодороге сельхозназначения в деревне Татчелица автомобиль Toyota Carina съехал в кювет и опрокинулся.

На место выезжали 5 пожарных. Спасатели осмотрели место ДТП и отключили аккумулятор.

По информации МЧС Карелии, никто не пострадал и не погиб.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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