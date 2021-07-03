В Карелии иномарка врезалась в дерево, вылетев с трассы после ДТП с «Ладой»

Женщина-водитель устроила ДТП с пострадавшим на трассе «Петрозаводск - Суоярви».

По данным ГИБДД Карелии, с минувшую субботу, 3 июля, в 13:00 на 69 км дороги «Петрозаводск - Суоярви» в Пряжинском районе водитель автомобиля «ВАЗ 21102» допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В результате столкновения водитель иномарки совершил съезд с дороги и врезался в дерево. Он получил травмы.

В этот же день на 490 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля Kia допустил съезд в придорожный кювет. В результате ДТП водитель травмирован и госпитализирован в больницу.

По фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.