В Карелии инспекторы отстранили от управления пьяного водителя

Полиция Беломорска остановила автомобилиста, который находился за рулем в нетрезвом виде.

Инцидент произошел 13 июня ночью, сообщает паблик "Полиция Беломорска".

"Сегодня ночью дорожные полицейские отстранили от управления транспортным средством 34-летнего жителя Петрозаводска. При прохождении освидетельствования установлено, что мужчина пьян. За данное правонарушение водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Решение примет суд", - заявляют полицейские.

Как сообщалось ранее, госавтоинспекторы также обнаружили нарушителя в селе Чёлмужи Медвежьегорского района. Инцидент произошел 13 июня в четыре часа утра.