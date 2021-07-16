В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного водителя

Петрозаводчанин сел пьяным за руль и был пойман инспекторами в Кондопоге.

Вечером в пятницу, 16 июля, в Кондопоге, на улице Заводской, инспекторы ДПС отстранили от управления водителя с признаками опьянения. Об этом информирует ГИБДД.

Сообщается, что житель Петрозаводска доставлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого будет принято решение о привлечении его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге.