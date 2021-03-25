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В Карелии инспекторы устроят охоту на пьяных водителей в эти выходные

Новости. Общество
15:53, 26 Марта 2021
фото: Госавтоинспекция Лахденпохья/vk.com/lahden_gibdd
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В выходные дни на карельских дорогах пройдет профилактический рейд "Нетрезвый водитель".

Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии. Сотрудники ГИБДД также призывают сообщать в полицию о пьяных за рулем.

С начала года автоинспекторы отстранили более 40 водителей, которые повторно управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Многие водители уверены в быстром выветривании алкоголя из организма, поэтому по прошествии нескольких часов могут сесть за руль. Но это не так, даже самый легкий алкоголь выводится из здорового организма в течении долгого времени. Так, легкий алкоголь - от 10 до 20 часов и более. Тяжелый алкоголь - более 20 часов. Реакция организма и время выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов : пол, вес, возраст, наличие хронический заболеваний, восприимчивости к алкоголю, общего состояния здоровья. Из-за этого заблуждения можно лишиться права на управление транспортными средствами и заплатить крупный штраф, а еще хуже причинить вред себе и окружающим", - напоминают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что задержанному в пьяном виде водителю в Карелии грозит уголовная ответственность.

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