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В Карелии инспекторы высадили из машины пьяного водителя "Нивы"

Новости. Общество
11:21, 04 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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В Питкяранте инспекторы обнаружили нетрезвого водителя, который к тому же забыл пристегнуться ремнем безопасности и взять с собой документы.

Третьего апреля в Питкяранте 52-летний водитель управлял автомобилем "Нива" в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

У водителя не оказалось при себе документов на автомобиль. Во время движения он также забыл пристегнуться ремнем безопасности.

"Транспортное средство нарушителя задержано, перемещено на стоянку, а сам нарушитель ожидает решения суда. По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель перевернулся в Петрозаводске: травмирован пассажир.

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