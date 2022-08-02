В Карелии ищут мужчину, пропавшего около двух месяцев назад

В Кондопожском районе мужчина с татуировкой на руке пропал 20 июня.

Полиция разыскивает пропавшего без вести жителя Кондопоги Ивана Б. 1983 года рождения. Местонахождение мужчины не известно с 20 июня. Последний раз его видели в поселке Лижма, возможно, при посадке на электричку до Петрозаводска. Об этом сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».

Приметы: татуировка на левой кисти буква В

Был одет: чёрная куртка, серые штаны и серые ботинки.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 20 июня, полиция просит сообщать значимые сведения по телефону: +79212273420, +79535299886.

Ранее сообщалось, житель Санкт-Петербурга ушел из туристического лагеря в Карелии и пропал.