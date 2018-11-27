В Карелии ищут организацию для транспортировки арестованных машин

Новости по теме
Загрузка...
В республике Карелии объявлен отбор организаций для заключения договора на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранения и возврата.
О проведении отбора объявляет министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи. В конкурсе могут участвовать организации, в том числе индивидуальные предприниматели.
Прием заявок пройдет в срок с 27 ноября по 10 декабря.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.11.2018, 19:46
21.11.2018, 11:40
23.11.2018, 20:20
25.11.2018, 09:30
20.11.2018, 20:20
Аналитика
26.11.2018 10:46
Обществоведение
В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.
23.11.2018 12:03
22.11.2018 10:09
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
Чтиво
Сегодня 11:14
Частная жизнь
Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.
23.11.2018 13:09
22.11.2018 11:19
22.11.2018 10:53
Медиа
26.11.2018 13:18
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии