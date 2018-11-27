В Карелии ищут организацию для транспортировки арестованных машин

В республике Карелии объявлен отбор организаций для заключения договора на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранения и возврата.

О проведении отбора объявляет министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи. В конкурсе могут участвовать организации, в том числе индивидуальные предприниматели.

Прием заявок пройдет в срок с 27 ноября по 10 декабря.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".