В Карелии ищут свидетелей страшной аварии, в которой погибли дети

Наиболее ценной информацией о ДТП в Кемском районе может обладать водитель предположительно белого грузовика, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела МВД Кемского району разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось 17 августа 2021 года на 919 километре федеральной автодороги «Кола». Столкнулись автомобили Chevrolet Viva и ГАЗон 3010GD, двигавшиеся во встречных направлениях. В результате трагической аварии погибли три человека, в том числе двое детей.

По имеющимся сведениям, в момент аварии рядом проезжал грузовой автомобиль, предположительно белого цвета. Его водитель может обладать наиболее ценной информацией о событии.

Полицейские просят откликнуться водителя указанного большегруза, а также всех очевидцев происшествия. Всех, кто обладает какой-либо информацией или записью происшествия на видеорегистраторе, полиция просит сообщить об этом по номеру телефона дежурной части МВД Кемского района: 8-814-58- 57200.

Ранее мы писали об этой аварии, произошедшей около полуночи в Кемском районе. Погибли три человека, находившихся в автомобиле Chevrolet, из них двое детей. Все погибшие - жители Мурманской области.